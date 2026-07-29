Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Mađarska proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode

Mađarski ministar zadužen za zaštitu životne sredine Laslo Gajdoš izjavio je da je vlada proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Gajdoš je u objavi na Fejsbuku naveo da je indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere, preneo je MTI. Prema njegovim rečima, stručnjaci iz Direkcije za vodoprivredu sprovodiće posebne mere zaštite i upravljanja vodnim resursima u 74 odsto zemlje kako bi ublažili posledice suše. Vodostaji reka opadaju širom centralne Evrope, što remeti plovidbu, a najteža situacija je na
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