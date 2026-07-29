Na današnji dan: Umro Van Gog, rođen Musolini, turska vojska zauzela Petrovaradin

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Umro Van Gog, rođen Musolini, turska vojska zauzela Petrovaradin

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 29. jul. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1526 - U pohodu na Ugarsku, turska vojska je posle tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Turci su zatim osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. avgusta, kod Mohača, potukli vojsku kralja Ljudevita II. 1588 - Britanska flota pod komandom lorda Hauarda i ser Fransisa Drejk porazila je špansku "Nepobedivu armadu" od oko 125 brodova, koju je u invaziju na Englesku poslao španski kralj Filip II. 1805 - Rođen
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