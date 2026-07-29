NIS pustio u probni rad gasne elektrane "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja"

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
NIS pustio u probni rad gasne elektrane "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja"

Naftna industrija Srbije saopštila je da je pustila u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima "Banatsko Miloševo" i "Srpska Crnja". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Puštanjem u probni rad ove dve male elektrane omogućena je proizvodnja električne energije kroz aktivaciju neiskorišćenih gasnih resursa. Vrednost investicija je oko dve milijarde dinara, a ukupna instalisana snaga tih postrojenja iznosi pet megavata. Mala elektrana "Banatsko Miloševo" godišnje može da proizvede 21 GWh električne energije, a Srpska Crnja 19,5 GWh što je dovoljno za snabdevanje blizu 8.000 prosečnih domaćinstava. "Zahvaljujući tim investicijama
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