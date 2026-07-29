Pojačan inspekcijski nadzor hrane na teritoriji cele Srbije, sa pijace u Beočinu povučeno 40 kg hrane

Nadzor veterinarske inspekcije na teritoriji Srbije pojačan je zbog letnjih vrućina i rizika od kvarenja hrane. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu navodi da je tokom samo jednog vikenda sa beogradskih pijaca povučeno 60 kilograma hrane životinjskog porekla, dok je na pijaci u Beočinu povučeno oko 40 kg hrane. Ivanjac je rekla da za povučenu hranu nije bilo dokaza o sledljivosti, odnosno dokaza o poreklu i bezbednosti namirnica. "U toku je pojačani nadzor veterinarske inspekcije, koji se obavlja na celoj teritoriji Republike Srbije. Ovih 60 kilograma hrane životinjskog