Infantino dao rok članicama Fife do 19. septembra da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Infantino je u pismu predstavio “jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje”, objašnjavajući zašto želi da osnuje novu podružnicu Fife vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem Fife, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva. “Moja je dužnost i odgovornost kao predsednika Fife da vam predstavim