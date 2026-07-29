Infantino dao rok članicama Fife do 19. septembra da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara

Radio sto plus pre 31 minuta
Infantino dao rok članicama Fife do 19. septembra da prihvate ponudu od po 20 miliona dolara

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Infantino je u pismu predstavio “jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje”, objašnjavajući zašto želi da osnuje novu podružnicu Fife vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem Fife, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva. “Moja je dužnost i odgovornost kao predsednika Fife da vam predstavim
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