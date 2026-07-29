Dačić: Ministarstvo nastavlja da ulaže u opremu i bolje uslove rada vatrogasaca-spasilaca

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, na promociji 49 polaznika 20. klase Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i bolje uslove rada pripadnika Sektora za vanredne situacije, saopštio je MUP.

Dačić je čestitao polaznicima na uspešno završenoj obuci i poručio da postaju deo jedne od najčasnijih službi u Srbiji. On je istakao da 49 pripadnika 20. klase stupa u stroj Sektora za vanredne situacije i preuzima odgovornost koja se ne meri samo profesijom, već poverenjem koje im građani ukazuju u najtežim trenucima. Ministar je naveo da biti vatrogasac-spasilac znači izabrati put hrabrosti, požrtvovanosti, stručnosti i solidarnosti. Prema njegovim rečima,