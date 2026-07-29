Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen u bolnicu u Solunu

RTS pre 3 sata
Dvanaestogodišnjak iz Srbije reanimiran na plaži u Haniotiju, prebačen u bolnicu u Solunu

Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u Haniotiju. Nakon što su ga spasioci uspešno reanimirali, dečak je prebačen u bolnicu u Solunu.

Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u Haniotiju, na grčkom poluostrvu Halkidiki, prenosi grčki portal Proto tema. Dečaku su prvu pomoć pružili spasioci koji su, nakon što su ga izvukli iz mora, uspešno obavili reanimaciju. Nakon toga je dečak prebačen u zdravstveni centar u Kasandri gde je, nakon stabilizacije stanja, upućen na dalje lečenje u bolnicu u Solunu. Iz bolnice u Solunu saopšteno je da je zdravstveno stanje dečaka dobro i da
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