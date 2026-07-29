Eparhija raško-prizrenska: Opet radovi u zaštićenoj zoni kod Visokih Dečana, tražimo obustavu

Eparhija raško-prizrenska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da su unutar zakonom utvrđene Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu – oko dva kilometra zapadno od manastira – na postojećoj trasi povezanoj sa, kako se navodi, dugogodišnje spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Kancelarija za KiM i Srpska lista traže od međunarodnih predstavnika da zaustave radove. Ministarstvo kulture traži hitnu reakciju Uneska.

U saopštenju Eparhije se navodi da su monasi manastira Visoki Dečani obišli mesto izvođenja radova i da su zatekli teške kamione koji dopremaju drobljeni kamen, kao i građevinsku mehanizaciju koja materijal rasprostire i ravna duž postojeće trase. Prema oceni Eparhije, priroda i obim radova prevazilaze uobičajeno održavanje puta i imaju obeležja izgradnje, rekonstrukcije ili značajnijeg unapređenja putne infrastrukture unutar zaštićenog područja. Eparhija tvrdi da