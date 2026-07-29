Er Srbija: Zbog oštećenja avion YU-ASF privremeno povučen iz saobraćaja

RTS pre 1 sat
Er Srbija: Zbog oštećenja avion YU-ASF privremeno povučen iz saobraćaja

Avion "Er Srbije" registracije YU-ASF biće van saobraćaja približno tri meseca, pošto je na beogradskom aerodromu oštećen u kontaktu sa servisnom opremom eksternog operatera zemaljskog opsluživanja. Kompanija navodi da bi to moglo da utiče na pojedine letove tokom letnje sezone.

Na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu došlo je do oštećenja aviona "Er Srbije" registarske oznake YU-ASF. Oštećenje je nastalo usled kontakta servisne opreme eksternog operatera zemaljskog opsluživanja (ground handling operatora) sa vazduhoplovom Er Srbije, a prilikom pružanja usluga drugoj avio-kompaniji, navodi se u saopštenju kopanije. "Bezbednost putnika i posade apsolutni je prioritet Er Srbije. Zbog obima potrebnih radova i sprovođenja svih propisanih
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