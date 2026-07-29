Granična policija na Špiljanima otkrila oružje i 94 metka kod dvojice državljana Crne Gore

Na graničnom prelazu Špiljani granična policija je na ulazu u Srbiju u automobilima kojima su upravljala dvojica državljana Crne Gore pronašla dva konvertibilna oružja sa ukupno 94 metka, saopštio je MUP. Policija će protiv osumnjičenih podneti krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su, na graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I. K. (66) i Š. K. (28), dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka. Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je PU Novi Pazar. "Policijska uprava