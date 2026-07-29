Nastavljena rasprava u parlamentu o nepoverenju Vladi Srbije

RTS pre 27 minuta
Nastavljena rasprava u parlamentu o nepoverenju Vladi Srbije

Poslanici traći dan raspravljaju o nepoverenju Vladi. Predstavnici opozicionih sranaka najviše zameraju Vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok predstavnici izvršne vlasti odgovaraju rezultatima, javlja izveštač RTS-a. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom – Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Mirković: Poverenje građana izgubila opozicija Poslanik SNS-a Aleksandar Mirković rekao je da je poverenje građana izgubila opozicija. On je rekao da je opozicija u aktuelni saziv parlamenta ušla sa podrškom od 24 odsto, a da sada, kako tvrdi, sve opozicione stranke zajedno imaju između tri i četiri odsto podrške, dok pojedinačno većina njih ima manje od jedan odsto. "Ušli ste u proteste i blokade želeći da izbrišete Aleksandra Vučića iz političkog života Srbije, a
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