Pet osoba uhapšeno u akciji "Armagedon" zbog korišćenja maloletnika za pornografiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, u nastavku akcije "Armagedon", uhapsili pet osoba zbog sumnje da su prikazivali, pribavljali i posedovali pornografske materijale i iskorišćavali maloletna lica za pornografiju.

Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapšeni su I. M. (52) iz Beograda, V. L. (49) iz Valjeva, B. L. (37) iz Novog Sada, D. O. (59) iz Sremske Mitrovice i S.Đ. (24) iz Niša, saopštio je MUP. Sumnja se da su oni putem interneta, u dužem vremenskom periodu, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe, tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile