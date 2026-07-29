Sučano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

RTS pre 46 minuta
Sučano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca.

Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33. Idućih sedam dana, do 5. avgusta, u Srbiji će biti sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sučano i toplo vreme, temperatura do 35 stepeni

Sučano i toplo vreme, temperatura do 35 stepeni

RTV pre 6 minuta
Srbija danas ulazi u "pakleni" talas: Stižu ekstremne vrućine, na snazi i "crveni" meteoalarm

Srbija danas ulazi u "pakleni" talas: Stižu ekstremne vrućine, na snazi i "crveni" meteoalarm

Mondo pre 1 sat
Danas sunčano i toplo: Najviša dnevna do 35

Danas sunčano i toplo: Najviša dnevna do 35

Telegraf pre 1 sat
Vreme danas: Sunčano i toplo sa slabim vetrom, do 35 stepeni

Vreme danas: Sunčano i toplo sa slabim vetrom, do 35 stepeni

Danas pre 6 sati
U Srbiji danas sunčano i toplo sa slabim vetrom, temperatura do 35 stepeni

U Srbiji danas sunčano i toplo sa slabim vetrom, temperatura do 35 stepeni

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kako demografska kriza postaje i ekonomski problem Srbije

Kako demografska kriza postaje i ekonomski problem Srbije

Bloomberg Adria pre 41 minuta
Sučano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

Sučano i toplo, temperatura do 35 stepeni – početkom avgusta i do 40

RTS pre 46 minuta
Odisej na Lastovu

Odisej na Lastovu

Velike priče pre 1 sat
Dejan Đokić: Ovo je moja lista 10 najboljih (i dva bonus) romana

Dejan Đokić: Ovo je moja lista 10 najboljih (i dva bonus) romana

Velike priče pre 56 minuta
Vremeplov: Počela austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine

Vremeplov: Počela austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine

RTV pre 1 sat