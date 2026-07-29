Zelenski: Moramo biti brži od Putina; Medvedev: Imamo dovoljno ljudi za rat

RTS pre 23 minuta
Zelenski: Moramo biti brži od Putina; Medvedev: Imamo dovoljno ljudi za rat

Rat u Ukrajini – 1617. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za PVO sisteme "patriot". Putin izgubio inicijativu, tehnologija i inovacija odlučuju u ratu, kaže Zelenski. Netačne tvrdnje o mobilizaciji, imamo dovoljno ljudi u vojsci, poručuje Dmitrij Medvedev.

Ukrenergo: Četiri regiona bez struje zbog ruskih napada Potrošači u četiri regiona Ukrajine od jutros su bez struje zbog ruskih napada, dok je više od 30 naselja u četiri regiona ostalo bez električne energije zbog lošeg vremena. Kako javlja Ukrinform, to je saopštila kompanija NPK Ukrenergo na Fejsbuku. "Kao rezultat ruskih napada na objekte energetske infrastrukture, potrošači u Donjeckoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Nikolajevskoj oblasti od jutros su ostali bez
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