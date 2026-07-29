MUP: Lažni imejlovi RGZ-a stižu građanima i preduzećima, traži se uplata novca

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane i preduzeća da su uočene lažne elektronske poruke (imejlovi) u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod (RGZ) i traže uplatu novca, i apelovalo da budu oprezni i ne postupaju po njihovom sadržaju.U polju pošiljaoca, kako se dodaje, lažno je prikazana adresa “dmspodrska@rgz.gov.rs”, dok se u naslovu poruke navodi: “SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od