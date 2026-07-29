Eparhija raško-prizrenska: Radovi u zoni Visokih Dečana izazivaju zabrinutost; Ministarstvo kulture osudilo nastavak radova

DEČANI - Novi radovi u specijalizovanoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je danas Eparhija raško-prizrenska povodom najave ponovnog početka radova na izgradnji puta na oko dva kilometra od manastira i pozvala nadležne institucije i međunarodne predstavnike da pomognu da se očuvaju mehanizmi i dogovori kojima se štite Visoki Dečani.

Iz Eparhije raško-prizrenske navode da su obavešteni da su unutar zakonom utvrđene Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu, približno dva kilometra zapadno od manastira, na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnje spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Monasi manastira Visoki Dečani, kako je saopšteno, obišli su mesto izvođenja radova i na licu mesta uočili teške kamione koji dopremaju veće