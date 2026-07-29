Grčka: Dečak (12) iz Srbije izvučen iz mora bez svesti, spasioci ga reanimirali

RTV pre 34 minuta  |  Dnevnik
Grčka: Dečak (12) iz Srbije izvučen iz mora bez svesti, spasioci ga reanimirali

HALKIDIKI - Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je danas bez svesti iz mora kod Haniotija na Halkidikiju u Grčkoj, nakon čega je reanimacijom vraćem u život, a potom i hospitalizovan.

Kako prenosi Prototema, dečaku su prvu pomoć pružili spasioci koji su izvršili reanimaciju, nakon što je izvučen iz mora. On je zatim prebačen kolima hitne pomoći u zdravstveni centar Kasandrija, gde su mu lekari stabilizovali stanje. Imajući u vidu "neuorološki problem" od kojeg se dečak leči, lekari su odlučili da bude prebačen u bolnicu u Solunu. Dečak je sada u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Prototema.
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