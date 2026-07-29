Najmanje 13 poginulih u zemljotresu na jugozapadu Japana

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
Najmanje 13 poginulih u zemljotresu na jugozapadu Japana

TOKIO, BANJALUKA, TOKIO - Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja.

Tokijska policija uputila je u pogođeno područje helikopter i osmočlani tim za hitne intervencije i spasavanje specijalizovan za reagovanje u katastrofama, preneo je Kjodo. Posle zemljotresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u gradu Kašima, kojim upravlja grupa Aeon. Lokalne vlasti saopštile su da su dve žene poginule, jedna je pronađena bez svesti, dok je još pet osoba povređeno. Pre urušavanja drugog sprata objekta evakuisano je oko 200 ljudi. Saobraćaj na
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