Nastavak sednice Narodne skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Nastavak sednice Narodne skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Nastavak sednice je zakazan za 10 sati. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je juče na kraju rasprave da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani, koji će, kako je dodao, znati to da procene. On je poručio da će graditi autoritet razgovorom sa ministrima i da će donositi najbolja
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