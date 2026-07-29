Pančevačka policija zaplenila više vrsta narkotika, uhapšena dvojica tinejdžera

PANČEVO - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su K. Đ. (19) i N. D. (18) iz Pančeva, jer su u stanu u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašli više vrsta narkotika.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu. Policija je pretresu stana i drugih prostorija u Pančevu u kojem su se nalazili osumnjičeni pronašla oko 723 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 18 grama materije za koju se sumnja da je hašiš, oko 10 grama praha za koji se sumnja da je kokain, vagicu za precizno merenje, mobilne telefone i novac