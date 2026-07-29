Patrijarh Porfirije služi liturgiju na Vučjem dolu kod Nikšića

NIKŠIĆ - Patrijarh srpski Porfirije danas će na Vučjem dolu kod Nikšića služiti liturgiju na praznik Svetog Atinogena, uz sasluženje više arhijereja, u okviru dvodnevne proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu.

Liturgija će početi u devet sati u crkvi Svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučjem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh srpski Porfirije je juče u popodnevnim časovima stigao u Podgoricu gde su ga dočekali visokopreosvećena gospoda mitropoliti crnogorsko-primorski Joanikije i budimljansko-nikšićki Metodije. Porfirije se zatim uputio u Nikšić, gde je bio svečano dočekan u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Pobeda na Vučjem dolu u