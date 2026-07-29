Požari širom Francuske, Španije , Italije, Grčke - hiljade evakuisanih

PARIZ/MADRID/ATINA - Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru.

U Francuskoj je iz predostrožnosti evakuisano gotovo 4.000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smeštajnih objekata u letovalištu Lakano, zapadno od Bordoa, zbog opasnosti od širenja velikog požara u departmanu Žironda, koji je do sada uništio oko 42.000 hektara šume, piše Gardijan. Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da se zemlja suočava sa najtežom situacijom izazvanom šumskim požarima od Drugog svetskog rata i upozorio da predstoje "teške