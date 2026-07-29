UKRAJINSKA KRIZA Zelenski i Tramp razgovarali o jačanju ukrajinske PVO; Rusija granatirala naselja u Hersonskoj oblasti

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1617. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za PVO sisteme "patriot". U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, a pet ih je ranjeno.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održali su sastank u Beloj kući. Zelenski je posle sastanka sa Trampom saopštio da su razgovarali o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za sisteme "patriot", jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i nastavku diplomatskih napora. Ukrajinske vlasti saopštile su da je u ruskom granatiranju Hersonske oblasti poginula jedna osoba, dok je petoro ranjeno. S druge