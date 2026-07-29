Zemljotres jačine 3,1 stepen kod Sarajeva, stanovnici osetili podrhtavanje tla

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Zemljotres jačine 3,1 stepen kod Sarajeva, stanovnici osetili podrhtavanje tla

SARAJEVO - Zemljotres magnitude 3,1 stepen Rihterove skale zabeležen je rano jutros istočno od Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je registrovan u 4.21 čas po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara. Podrhtavanje tla osetili su mnogi stanovnici Sarajeva i okolnih naselja, pri čemu je više od 490 korisnika EMSC-a prijavilo da je osetilo potres, a na njihovoj stranici objavljeno je gotovo 200 komentara građana.
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