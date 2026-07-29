Zvezda protiv Žalgirisa na startu Evrolige, Partizan čeka Olimpiju iz Milana

BARSELONA - Košarkaši Crvene zvezde igraće 24. septembra u Beogradu protiv ekipe Žalgirisa, dok će Partizan dan kasnije dočekati Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

U prvom kolu Evrolige, koje je na programu 24. i 25. septembra, sastaće se: Crvena zvezda - Žalgiris, Dubai - Real, Hapoel Tel Aviv - Bajern, Barselona - Efes, Baskonija - Olimpijakos, Asvel - Makabi Tel Aviv, Panatinaikos - Pariz, Bešiktaš - Valensija, Fenerbahče - Virtus i Partizan - Olimpija. Košarkaši Crvene zvezde će 29. septembra u drugom kolu Evrolige dočekati Hapoel, dok će Partizan istog dana gostovati Parizu. Zvezda će 1. oktobra u trećem kolu dočekati