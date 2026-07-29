SPC na Kosovu ukazuje na radove u blizini manastira Dečani, opština tvrdi da je reč o radovima na održavanju

Slobodna Evropa pre 1 sat
SPC na Kosovu ukazuje na radove u blizini manastira Dečani, opština tvrdi da je reč o radovima na održavanju

Eparhija raško-prizrenska Srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu saopštila je da su unutar Specijalne zaštićene zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu tranzitnog međunarodnog puta Dečani – Plav.

U saopštenju se navodi da ni manastir Visoki Dečani ni Eparhija raško-prizrenska nisu prethodno obavešteni o ovim radovima, niti im je dostavljena projektna dokumentacija ili obrazloženje njihove svrhe, obima i pravnog osnova. Vlada Kosova još nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar. Gradonačelnik opštine Dečani, Baškim Ramosaj, rekao je da se radi o dvodnevnoj aktivnosti održavanja pomenutog puta, odnosno popunjavanja rupa, uklanjanja trave i
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