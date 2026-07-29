Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Marko Vlahović
Crveno slovo za grobare, poznato kada Željko dolazi u Arenu

Partizan je dobio kalendar za evroligašku sezonu 2026/27, a čini se da će jedan datum biti važniji možda i od večitog derbija.

Biće to gostovanje Panatinaikosa, tačnije još važnije biće to gostovanje Željka Obradovića. Raspored je hteo da se taj meč odigra 13. oktobra u Beogradskoj areni, a gotovo svi navijači Partizana su jasno sebi odredili najbitniji meč. Svi žele da dođu baš na utakmicu sa Panatinaikosom. Izvesno je i da će to biti meč na kom će klub rasprodati sve karte. Navijači će imati priliku da prvi put vide Željka Obradovića od njegove ostavke u novembru 2025. godine i dočeka na
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