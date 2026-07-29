Koković pred Bragu: Samo da ne menjamo stil i ideju

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Marko Vlahović
Koković pred Bragu: Samo da ne menjamo stil i ideju

Pančevački Železničar je otputovao na revanš meč kvalifikacija za Ligu konferencije protiv portugalske Brage.

Prva stvar o kojoj je trener Koković pričao je odlazak Silvestera Džaspera. Bugarski igrač poreklom iz Engleske odlazi u Belgiju i neće nastupiti za Železničar u Portugalu. „On verovatno glavom nije spreman da da 100 odsto što je razumljivo, ali moramo da se naviknemo na život posle Džaspera„, rekao je trener Železničara Radomir Koković. Što se tiče meča sa Bragom biće to posebno iskustvo za Pančevce. U prvom meču su odigrali odlično, a trener Koković kaže da ga
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