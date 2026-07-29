UŽIVO: Iznenađenje u postavi Zvezde, praznjikave tribine Marakane

Sport klub pre 34 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
UŽIVO: Iznenađenje u postavi Zvezde, praznjikave tribine Marakane

Crvena zvezda od 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle ubedljive pobede od 4:0 u prvom meču u Severnoj Irskoj, crveno-beli imaju ogromnu prednost i nalaze se na korak od plasmana u treće kolo kvalifikacija. Izabranici Dejana Stankovića odigrali su gotovo bez greške prvi duel na stadionu „Inver Park“. Crvena zvezda je dominirala od prvog do poslednjeg minuta, stvorila veliki broj prilika i praktično već posle prvih 90 minuta rešila pitanje pobednika dvomeča. Bruno Duarte je postigao dva pogotka, među strelce su se
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