Infantino odredio rok članicama FIFA – UEFA upalila „crveni alarm“

Sputnik pre 10 minuta
Infantino odredio rok članicama FIFA – UEFA upalila „crveni alarm“

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino odredio je 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo, preneo je AP.

Sredstva za ovu ponudu obezbedila je investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu. Infantino je predstavio ovu "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", a u pismu je objasnio zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao
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