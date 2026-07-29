Infantino odredio rok članicama FIFA – UEFA upalila „crveni alarm“
Sputnik pre 10 minuta
Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino odredio je 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo, preneo je AP.
Sredstva za ovu ponudu obezbedila je investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu. Infantino je predstavio ovu "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", a u pismu je objasnio zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao