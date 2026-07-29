Pet članova Kongresa SAD predložilo uspostavljanje meseca srpsko - američkog nasleđa

Sputnik pre 1 sat
Pet članova Kongresa SAD predložilo uspostavljanje meseca srpsko - američkog nasleđa

Pet članova američkog Kongresa podnelo je u Predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za Mesec srpsko-američkog nasleđa.

Rezolucija, u koju je Tanjug imao uvid, predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje sa članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka koja je i kopredsedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana Paulina Luna sa Floride i Viktorija Spartz iz Indijane, a njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje
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