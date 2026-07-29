Bio najbolji igrač Svetskog prvenstva, a igrao je povređen: Rodri operisan

Fudbaler Mančester sitija i reprezentativac Španije Rodri uspešno je podvrgnut manjoj operaciji leđa, saopštio je danas engleski klub. "Vezni fudbaler je već neko vreme osećao nelagodnost, ali je sada prošao kroz proceduru kako bi rešio ovaj problem i odmah će započeti kraći period rehabilitacije.

Svi u klubu mu žele brz oporavak", navodi se u saopštenju Mančester sitija. U saopštenju se ne navodi koliko će španski fudbaler odsustvovati sa terena. Rodri (30) je član Mančester sitija od 2019. godine. On je pre devet dana sa selekcijom Španije osvojio titulu na Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Španije su u finalu SP posle produžetaka pobedili Argentinu rezultatom 1:0, a Rodri je proglašen za najboljeg igrača Mundijala.