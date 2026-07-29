Nemačka se sprema za najgori scenario: Berlin traži slabe tačke Kine u slučaju trgovinskog rata!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Nemačka se sprema za najgori scenario: Berlin traži slabe tačke Kine u slučaju trgovinskog rata!

Nemačka vlada radi na analizi ekonomskih slabosti Kine koje bi mogle da budu iskorišćene u slučaju eskalacije trgovinskog sukoba sa Pekingom.

Zvanični Berlin iza zatvorenih vrata mapira trgovinske tokove, lance snabdevanja i podatke o kompanijama kako bi utvrdio u kojim oblastima Kina i dalje zavisi od evropske tehnologije, specijalizovanih komponenti i industrijskog znanja, navodi Blumberg pozivajući se na anonimne izvore upoznate sa tim procesom. Među potencijalnim slabim tačkama navode se nemačke kompanije Trumpf i Karl Cajs (Carl Zeiss), čije tehnologije imaju važnu ulogu u proizvodnom lancu opreme
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