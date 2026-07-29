Netanjahu na sastanak sa Trampom ušao na sporedni ulaz: O čemu su pričali iza zatvorenih vrata?

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Netanjahu na sastanak sa Trampom ušao na sporedni ulaz: O čemu su pričali iza zatvorenih vrata?

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posetio je u utorak Belu kuću, gde je održao prvi sastanak uživo sa američkim predsednikom Donaldom Trampom otkako je u februaru počeo rat sa Iranom.

Nakon razgovora, Netanjahu je susret opisao kao "odličan" i "jedan od najboljih koje smo ikada imali", dok je Bela kuća saopštila da su razgovori bili "produktivni i pozitivni". Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, bez konferencije za medije. Netanjahu je u Belu kuću ušao na sporedni ulaz, delimično zaklonjen od novinara, a oko 90 minuta kasnije izašao bez obraćanja javnosti. Razgovor je održan u Ovalnom kabinetu uz prisustvo delegacija obe zemlje i
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