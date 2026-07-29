Patrijarh Porfirije služiće danas liturgiju na Vučjem dolu kod Nikšića

Patrijarh srpski Porfirije danas će na Vučjem dolu kod Nikšića služiti liturgiju na praznik Svetog Atinogena, uz sasluženje više arhijereja, u okviru dvodnevne proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu.

Liturgija će početi u 9 sati u crkvi Svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučjem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh je sinoć na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu, poručio da to mesto ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva. Patrijarh je istakao da je ta bitka, u kojoj su se 28. jula 1876.