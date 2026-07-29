Patrijarh Porfirije služiće danas liturgiju na Vučjem dolu kod Nikšića

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Patrijarh Porfirije služiće danas liturgiju na Vučjem dolu kod Nikšića

Patrijarh srpski Porfirije danas će na Vučjem dolu kod Nikšića služiti liturgiju na praznik Svetog Atinogena, uz sasluženje više arhijereja, u okviru dvodnevne proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu.

Liturgija će početi u 9 sati u crkvi Svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučjem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh je sinoć na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu, poručio da to mesto ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva. Patrijarh je istakao da je ta bitka, u kojoj su se 28. jula 1876.
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