Porfirije: Bitka na Vučjem dolu trajno svedočanstvo vere, ljubavi, nade i zajedništva

Patrijarh srpski Porfirije poručio je na svečanoj akademiji održanoj u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu, da to mesto ostaje trajno svedočanstvo vere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva.

Patrijarh je istakao da je ta bitka, u kojoj su se 28. jula 1876. godine sukobil s jedne strane Turci, a sa druge Crnogorci, Hercegovci i Brđani - pripadnici sedam srpskih plemena u istorijskoj oblasti zvanoj Brda u današnjoj Crnoj Gori, potvrdila da "živeći za brata i bližnjega, nadilazimo granice sopstvenih mogućnosti i postajemo sposobni za podvig koji prevazilazi pojedinca". Rekao je da je Vučedolska bitka jednan od velikih i sudbonosnih događaja srpske