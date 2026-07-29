Partizan otputovao u Luksemburg! Evo koje igrače je poveo Saša Ilić na revanš sa Unom Štrasen

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić poveo je 24 igrača u Luksemburg na revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv ekipe Una Štrasen, saopštio je danas beogradski klub.

FOTO: M.M./ATAImages Na spisku su: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Milan Roganović, Matija Ninić, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Vojin Marinković, Nikola Simić, Vukašin Đurđević, Nvulu Samson, Stefan Petrović, Aleks Zeković, Zoran Alilović, Dušan Makević, Milan Aleksić, Bogdan Kostić, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Šaka Traore, Marko Lekić i Erik Kojzek. Fudbaleri Partizana će večeras od 19 časova u Luksemburgu odraditi