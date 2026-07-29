CRVENI ALARM ZA SRBIJU: Počinje toplotni talas, temperature do 40 stepeni i Zrenjanin pod visokim UV zračenjem! ALARM ZA CELU SRBIJU

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SRBIJA, 29. jul 2026. – MUP Srbije i Republički hidrometeorološki zavod izdali su ozbiljna upozorenja zbog dugotrajnog toplotnog talasa koji počinje u četvrtak, 30. jula.

Maksimalne temperature kretaće se između 35 i 40 stepeni, a ekstremna vrućina trebalo bi da potraje najmanje pet dana bez prekida. Na državnom sistemu za upozoravanje građana objavljen je alarm za teritoriju čitave Republike Srbije. Građani se upozoravaju da visoke temperature ne predstavljaju samo neprijatnost, već ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, životinja, useve i životnu sredinu. Prema upozorenju MUP-a, od 30. jula očekuje se jak i dugotrajan toplotni
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