Poslanici nisu izglasali nepoverenje Vladi Srbije

Vranje news pre 4 sati  |  Vranjenews
Poslanici nisu izglasali nepoverenje Vladi Srbije
Vranje/Beograd - Skupština Srbije završila je vanredno zasedanje glasanjem o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije. U sali je prisutno 176 narodnih poslanika, a za predlog je glasalo 40, protiv 135 i jedan uzdržan. Poslanici nisu izglasali nepoverenje Vladi. Poslanici vladajuće većine tokom sednice su isticali kako podržavaju rad Đura Macuta, dok je opozicija iznosila kritike na račun Vlade i premijera.
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