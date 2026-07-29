Poslanici nisu izglasali nepoverenje Vladi Srbije

Vranje/Beograd - Skupština Srbije završila je vanredno zasedanje glasanjem o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije. U sali je prisutno 176 narodnih poslanika, a za predlog je glasalo 40, protiv 135 i jedan uzdržan. Poslanici nisu izglasali nepoverenje Vladi. Poslanici vladajuće većine tokom sednice su isticali kako podržavaju rad Đura Macuta, dok je opozicija iznosila kritike na račun Vlade i premijera.