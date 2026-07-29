Danas glasanje o poverenju Vladi, do padanja u nesvest

Vreme pre 2 sata
Danas glasanje o poverenju Vladi, do padanja u nesvest

Vanredno zasedanje Narodne skupštine ulazi u završnicu, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će poslanici u sredu odlučivati o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sinoć je kazala za televiziju Pink da će glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koje je tražila opozicija, biti u sredu, i da će time biti završena sednica, makar trajala do 11 uveče i sve „dok neko ne padne u nesvest“. „Sutra će (glasanje) biti svakako – kako god bude bilo. Ja očekujem da oni (opozicija) poštuju dogovore koje smo napravili, a i ako se ne poštuju, mi sutra završavamo, ako treba da radimo do 11, 12 uveče, možda
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