„Kao da je ratna zona“: Zbog požara evakuisano preko 60.000 ljudi u okolini Madrida

Vreme pre 3 sata
„Kao da je ratna zona“: Zbog požara evakuisano preko 60.000 ljudi u okolini Madrida

Više od 60.000 ljudi evakuisano je iz područja u okolini Madrida zbog velikih šumskih požara koji se šire usled visokih temperatura, suše i jakog vetra. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, dok vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla

Požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi talas ekstremnih vrućina mogao dodatno da oteža gašenje vatre. Više od 300.000 ljudi napustilo je svoje domove u jednoj od najvećih evakuacija u Evropi od završetka Drugog svetskog rata. Najteža situacija je u jugozapadnoj Francuskoj, u oblasti Žironda, gde je evakuisano više od 250.000 ljudi, uključujući hiljade turista iz kampova i letovališta u
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