Novi Mitsubishi Pajero početkom septembra

Japanski BestCar navodi da bi premijera trebalo da bude održana 2. septembra, kao i da će Mitsubishi predstaviti novi Pajero na nekoliko tržišta istovremeno.

Prodaja bi trebalo da usledi uskoro nakon predstavljanja. Cena nije potvrđena, ali se sugeriše da će se, barem u Japanu, Pajero verovatno prodavati po ceni od između 5 i 7 miliona jena (od 26.690 do 37.360 evra). Osnova novog Pajera biće ista osnovna arhitektura kao i kod pikapa Triton, mada će biti malo izmenjena. Očekuje se da će novi Pajero biti lansiran sa istim 2,4 litarskim twin-turbo dizel četvorocilindričnim motorom kao i Triton, sa 204 KS i 470 Nm obrtnog