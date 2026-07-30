Mađarska u problemu; Vanredno stanje još teže; Ugašena nuklearna elektrana

B92 pre 1 sat
Mađarska u problemu; Vanredno stanje još teže; Ugašena nuklearna elektrana

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana "Pakš" mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra.

Takođe je dodao da je snabdevanje zemlje električnom energijom obezbeđeno. "Kontinuirano moramo da isključujemo blokove u 'Pakšu' i moguće je da će već danas ili sutra biti potrebno potpuno gašenje elektrane, što bi značilo gubitak od 2.000 megavata", rekao je Mađar na konferenciji za novinare održanoj sa premijerom Bavarske Markusom Zederom, prenosi mađarski portal HVG. On je naveo da Mađarska raspolaže uvoznim kapacitetom od između 3.600 i 3.800 megavata, što je
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