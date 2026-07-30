Mali podelio snimak: Kula Beograd sija u bojama Srbije i UAE; "Neraskidiva veza, iskreno prijateljstvo" VIDEO

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na društvenim mrežama video zastava Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su osvetljene na Kuli Beograd, uz poruku o snažnim vezama i prijateljstvu dve zemlje.

"Zastave Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Kuli Beograd. "Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana", objavio je ministar na svom Instagram nalogu.