Mali podelio snimak: Kula Beograd sija u bojama Srbije i UAE; "Neraskidiva veza, iskreno prijateljstvo" VIDEO

B92 pre 53 minuta
Mali podelio snimak: Kula Beograd sija u bojama Srbije i UAE; "Neraskidiva veza, iskreno prijateljstvo" VIDEO

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na društvenim mrežama video zastava Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su osvetljene na Kuli Beograd, uz poruku o snažnim vezama i prijateljstvu dve zemlje.

"Zastave Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Kuli Beograd. "Ponosni smo na snažne i neraskidive veze Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su posledica velikog, iskrenog prijateljstva između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika UAE šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana", objavio je ministar na svom Instagram nalogu.
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