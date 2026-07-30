Popović pravio penale, Železničar se samouništio u Bragi: "Nije njegova krivica" VIDEO

Fudbaleri Železničara eliminisani su u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto je Braga slavila ukupnim rezultatom 5:0.

Braga je nakon 1:0 u Pančevu, ekipu Železničara savladala i u "kamenolomu" sa 4:0. Tim Radomira Kokovića se nije obrukao, naročito u prvom susretu i u ranoj fazi revanša. Ipak, olako primljeni golovi u nastavku su malo pokvarili utisak. Čak tri penala u ovih 180 minuta napravio je golman Zoran Popović i to "samouništenje" Želje nije moglo da se izbegne. Braga, polufinalista Lige Evrope pre nekoliko meseci, u narednoj fazi će igrati protiv Dinama iz Minska. Pančevci