Vučić ugostio lidera UAE: "EXPO 2027 okuplja svet u Beogradu"; "Prilika da svetu predstavimo Srbiju" VIDEO
B92 pre 37 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za međunarodnu izložbu koja će biti održana u Beogradu.
"Tokom susreta sa Muhamedom bin Zajedom predstavio sam viziju Srbije za EXPO 2027 i planove za najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja do sada organizovati. Posebno me raduje što će UAE biti među učesnicima međunarodne izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu. Uveren sam da će taj događaj biti prilika da svetu predstavimo ideje, inovacije i potencijale naše zemlje, ali i da otvorimo novo poglavlje saradnje sa partnerima iz celog sveta. Razgovore