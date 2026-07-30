Dunav sve plići, bliži se istorijskom minimumu svih vremena u Srbiji

BBC News pre 2 sata

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock

Dunav, jedna od najvećih evropskih reka, od sredine jula na pojedinim mestima izgleda kao bara, maltene može da se „prepešači".

Zbog sušnih perioda, reka je i dalje vrlo niska u većem delu sliva, posebno u Srbiji, u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj.

Nizak vodostaj Dunava izaziva mnogo problema, hidrolozi najavljuju restrikcije vode u narednom periodu, ugrožen je biljni i životinjski svet, ali i plovidba.

Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometoeorološkog zavoda rekao je za Insajder da je na nekoliko mernih stanica prethodnih dana izmeren najniži vodostaj u prethodnih 50 godina.

Trenutno je najkritičnije od Bezdana do Slankamena.

U tom delu je zabeležen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 133 centimetara, što je ozbiljan izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, saopštili su iz Vlade pokrajine Vojvodine.

Jedini niži vodostaj Dunava u Srbiji zabeležen je davne 1909. godine, kada je bio minus 143.

Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavljena je prognoza novi istorijski minimum od čak minus 147 centimetara.

Zbog izuzetno niskog vodostaja, vanredna situacija proglašena je na teritorijama vojvođanskih gradova Sombora, Kule i Vrbasa.

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Olupine ranije potonulih brodova izranjaju iz Dunava - fotografija iz Mađarske

Uzrok niskih vodostaja nije samo suša u Srbiji, već nedostatak padavina u gotovo čitavom slivu Dunava, kaže hidrolog Vladiković.

„Izrazita suša traje od maja u južnoj Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Češkoj i posebno Mađarskoj.

„U Srbiji je južno od Save i Dunava bilo nešto više padavina, ali one nisu bile dovoljne da poprave stanje", objasnio je za Radio-televiziju Srbije.

Dodatni problem je što je od februara količina vode u snežnom pokrivaču bila ispod višegodišnjeg proseka, dodao je.

Nasukao se švajcarski kruzer, putnici evakuisani

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Nasukani švajcarski kruzer na Dunavu između Rumunije i Bugarske

Vanredna situacija i problemi pogađaju Dunav u gornjem slivu kroz Srbiju, ugroženi su energetski sistem, vodosnabdevanje, ekosistem, kao i rečni saobraćaj.

Problema ima i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj.

Tako se putnički kruzer Viking Ulur, koji plovi pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče, u rumunskom okrugu Mehedinci.

Brod je isplovio iz luke Drobeta-Turnu Severin 27. jula uveče, a tokom plovidbe zaglavio se na sredini korita u oblasti Salča, poznatoj po brojnim peščanim sprudovima.

Na kruzeru, koji je trebalo da pristane u bugarski Vidin, bilo je 186 putnika i 52 člana posade.

Putnici su potom evakuisani.

Pogledajte video o nasukanom kruzeru i evakuaciji putnika

'Moguće restrikcije vode u Srbiji': hidrolog

„U narednih 15 do 20 dana, pa i čitav avgust, ne očekuju se neke značajnije padavine, kako kod nas, tako ni u uzvodnim državama, tako da će biti vrlo ozbiljna situacija i negativno će uticati na rečni saobraćaj", dodaje hidrolog.

Vladiković je prethodno za N1 rekao da je širom Srbije vrlo nepovoljna hidrološka situacija i da bi već u avgustu moglo da bude restrikcija u vodosnabdevanju u pojedinim delovima zemlje.

Zbog niskog nivoa Dunava kod Novog Sada, voda je sada četvrte klase, što znači da je slabog ekološkog statusa zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, kažu iz lokalnog Gradskog zelenila.

Na popularnoj novosadskoj plaži Štrand i drugim mestima, kupanje u Dunavu je dozvoljeno, uz preporuku da se ljudi obavezno istuširaju kada izađu iz reke, prenosi Radio 021.

BBC/Milena Dragović Novosadska plaža Štrand na Dunavu poslednjih dana jula 2026.

'Izbegavati ribu iz Dunava u ovom periodu': lekari

REUTERS/Antonio Bronic

Zbog niskog nivoa Dunava smanjen je protok vode.

Uz visoku temperaturu i povećanu količinu organskih materija, koja najvećim delom dolazi iz kanalizacije koja se u Novom Sadu direktno ispušta u Dunav, zagađenost reke je znatno povećana, piše novosadski Radio 021.

Prema ispitivanju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, broj ispitivanih štetnih mikroorganizama u Dunavu za sada je u dozvoljenim granicama, ali kažu da ipak postoje realni rizici po zdravlje određenih grupa ljudi.

Zbog povećane zagađenosti reke, iz Instituta za javno zdravlje preporučuju da se u toku ovog perioda izbegava konzumiranje rečnih riba.

„Ribe tokom života mogu da akumuliraju različite hemijske zagađujuće materije iz vode, sedimenta i lanca ishrane.

„Termička obrada može da smanji mikrobiološki rizik, ali ne uklanja hemijske zagađujuće materije i jedinjenja u tkivu ribe", upozoravaju iz Instituta, citira Radio 021.

Vanredne mere u Mađarskoj zbog suše i nestašice vode

Csaba Krizsan/EPA/Shutterstock Ovako izgleda Dunav kod Vamošabadija, u severozapadnoj Mađarskoj (fotografija napravljena 28. jula 2026.)

Vlada Mađarske uvela je vanredne mere zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom, objavio je ministar za zaštitu životne sredine Laslo Gajdoš na Fejsbuku.

Gajdoš je rekao da je indeks suše u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima, zbog čega su uvedene vanredne mere.

Ranije u julu, mađarski operator MAHART PasNave obustavio je većinu trajektnih linija između Budimpešte i susednih gradova.

Nekoliko kruzera bilo je prisiljeno da pristane u gradu Komarom na severu Mađarske tokom proteklog vikenda, pa su preostalih 90 kilometara do glavnog grada putnici prelazili autobusima.

ZOLTAN BALOGH/EPA/Shutterstock Koliko se Dunav povukao svedoči i fotografija iz Budimpešte (28. jul 2026.)

Ugrožena plovidba i prevoz nafte

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

Izuzetno nizak vodostaj ugrozio je plovidbu teretnih brodova.

„Dunavom trenutno plove brodovi sa svega 25 do 30 posto kapaciteta, što je za brodare katastrofa.

„Na ovako niskim vodostajima mogu da plove samohodni brodovi, dok potiskivači zbog gaza od dva metra ne mogu da prođu", kaže Branko Savić iz firme Yuagent Bezdan za Radio-televiziju Vojvodine.

Za teretna plovila podjednako su opasna i peščana i kamenita dna reke.

„Kod peščanog dna problem je pomeranje peska i pojava sprudova unutar plovnog puta i same promene plovnog puta.

„Ako je dno kameno nema toliko pomeranja, ali je opasnost mnogo veća, jer prilikom nasukavanja cepa se dno i buši brod", kaže Savić.

Vodostaj Dunava mogle bi da poprave značajnije kiše u Alpima, ali Savić ne očekuje da će se u narednih mesec dana situacija bitnije poboljšati.

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

Zbog pada vodostaja, benzinske stanice u Srbiji prethodnih dana su imale problema sa uvozom goriva preko Dunava.

Ministarstvo rudarstva i energetike stoga je odobrilo Naftnoj industriji Srbije (NIS), ključnoj za funkcionisanje cele srpske privrede, i uvoznim kompanijama da koriste sopstvene operativne rezerve.

Posle ove dozvole stanje se normalizovalo.

Operativne rezerve nafte i derivata su obavezne zalihe goriva koje naftne kompanije, proizvođači i uvoznici moraju držati u vlasništvu i o sopstvenom trošku.

One služe za premošćavanje kratkoročnih teškoća u snabdevanju i stabilizaciju tržišta bez trošenja državnih rezervi.

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Pesimistične prognoze meteorologa i hidrologa

REUTERS/Djordje Kojadinovic Retka prilika da se Dunav 'prepešači' - prizor iz Novog Sada

Dunav je uobičajeno najniži u avgustu, što, prema upozorenju stručnjaka, znači da bi moglo da bude još većih problema.

„Naši klimatolozi, koji su upravo uradili izglede za naredna tri meseca, ne očekuju poboljšanje do sredine septembra.

„Temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti, biće i deficit padavina tako da očekujem da ćemo, osim na Dunavu koji je sad već u vrlo lošoj situaciji, za nekih 10 dana na našim rekama, Zapadnoj, Južnoj i Velikoj Moravi, sa pritokama, polako ulaziti u takozvani biološki minimum", rekao je hidrolog Vladiković.

Iz Elektroprivrede Srbije (EPS) kažu da suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2.

Posle 2025. godine, koja je od početka rada najveće hidroelektrane u Srbiji bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji, i trenutna situacija je izuzetno hidrološki teška, saopšteno je iz EPS-a.

Ipak, iz EPS-a za RTS kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu.

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock Fotografija nivoa Dunava u Mađarskoj

Nizak vodostaj najviše pogađa i snabdevanje vodom za navodnjavanje, a sistemi funkcionišu na granici mogućnosti, upozoravaju iz Javnog preduzeća „Vode Vojvodine".

„Pumpe kod Bezdana i Bogojeva i dalje rade, ali smanjenim kapacitetom", kaže Božidar Beloš iz „Vode Vojvodine" za RTS.

Beloš kaže da barže trenutno prevoze približno polovinu uobičajenog tereta kako bi bezbedno prošle deonice na kojima su sprudovi najizraženiji.

Nizak nivo reke već se odražava i na rečni ekosistem.

Pogledajte video iz avgustva 2022. godine kada je vodostaj Dunava i Save u Beogradu takođe bio izuzetno nizak

Zašto je važno da u rečnom koritu bude dovoljno vode?

REUTERS/Djordje Kojadinovic Ovako izgleda Dunav na pojedinim mestima sliva kroz Srbiju

U vrelim letnjim mesecima, Dunavu ne nedostaje samo kiše već i topljenja snega još od prethodne zime.

„Vode iz pritoka prehranjuju Dunav, pa tako imate poplave koje donose velike količine vode koje korito reke ne može da primi, te se voda izliva.

„Sada imate drugi ekstrem, kada ne protiče dovoljno količine vode u rečno korito i onda je ono delimično puno", rekla je ranije Dejana Đorđević, vanredna profesorka na katedri za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo na beogradskom Građevinskom fakultetu, za BBC na srpskom.

Kada nema dovoljno vode u rečnom koritu, brodovi moraju da smanje količinu tereta koju prenose, kako ne bi udarila u rečno dno, objašnjava ona.

Zbog toga se angažuju rečni bageri koji čine reku dubljom.

Pogledajte video: Profesor hemije koji je preplivao čitav tok Dunava

Dunav, druga najduža evropska reka

REUTERS/Djordje Kojadinovic Ovako izgleda Dunav kod Novog Sada poslednjih dana jula 2026.

Dunav je reka koja protiče kroz deset zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina).

Na njenim obalama nalaze se četiri prestonice: Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd.

Ukupna dužina Dunava je 2.857 kilometara, a kroz Srbiju reka se proteže na 587 kilometara.

Neke od najvećih pritoka Dunava su Tisa, Morava, In, Vah, Drava, Sava, Olt i Prut.

Dunav izvire u Nemačkoj, kod grada Donaušingen, a uliva se u Crno more.

Nastaje od dve manje reke - Breg i Brigah - što je čini drugom najdužom rekom u Evropi, posle Volge.

Mnogi ratni brodovi su potonuli tokom Drugog svetskog rata na dno Dunava, a kad opadne nivo reke, olupine mogu da se vide sa obale.

Pogledajte fotografije Dunava u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

BBC/Milena Dragović Kupači u Dunavu u Novom Sadu stoje na sredini reke

BBC/Milena Dragović Novosadska plaža Štrand 28. jula 2026.

BBC/Milena Dragović

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada 24. jula

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Samo čamci mogu da plove nekim delovima Dunava - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic Čamci na suvom - fotografija iz Novog Sada

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu, u Vojvodini, primetno je da je Dunav u velikom opadanju

REUTERS/Djordje Kojadinovic Još jedna fotografija iz Apatina svedoči o alarmatnom stanju na Dunavu

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic I u Apatinu Dunav na nekim mestima može da se prepešači

REUTERS/Djordje Kojadinovic

REUTERS/Djordje Kojadinovic Dunav kod Slankamena u Vojvodini

REUTERS/Djordje Kojadinovic Pogled iz vazduha na Dunav kod Slankamena

REUTERS/Djordje Kojadinovic

BBC/Predrag Vujić Ovako izgleda Dunav u Beogradu kod Zemunskog keja

BBC/Predrag Vujić

BBC/Predrag Vujić

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS Dunav u Rumuniji

Inquam Photos/Ovidiu Micsik via REUTERS

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

REUTERS/Marton Monus Nizak nivo Dunava je i u Mađarskoj

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock Vrh ostrva Sent Andreja na reci Dunav tokom niskog vodostaja kod Nađmaroša

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

ZOLTAN MATHE/EPA/Shutterstock

REUTERS/Antonio Bronic Na snimku iz drona vidi se olupina mađarskog teretnog broda Fulton iz 1937. godine u reci Dunav kod Opatovca u Hrvatskoj, blizu granice sa Srbijom

REUTERS/Antonio Bronic Ostaci mađarskog broda koji je potonuo u Dunavu pre 90 godina

REUTERS/Antonio Bronic

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(BBC News, 07.30.2026)