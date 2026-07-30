'Mundijal nije na prodaju': Ako prođe plan Infantina, UEFA bojkotuje Svetsko prvenstvo

BBC News pre 24 minuta | Sajmon Stoun - Glavni

Reuters

Članice UEFA, njih 55, glasale su za bojkot Svetskog prvenstva ako FIFA sprovede plan da proda udele u takmičenjima privatnim investitorima.

Odluka je doneta na hitnom sastanku 30. jula, sazvanom kako bi se razgovaralo o predlozima koje je FIFA, upravno telo svetskog fudbala, objavila pre dva dana.

UEFA, koja upravlja evropskim fudbalom, jasno je izrazila protivljenje objavljivanjem dve oštre izjave o planovima i taj stav je potvrđen 30. jula.

Bojkot bi obuhvatio sva FIFA takmičenja - muška i ženska Svetska prvenstva i Svetsko klupsko prvenstvo - i biće realizovan ako članice FIFA glasaju za predloge predsednika Đanija Infantina.

„Svetsko prvenstvo ne može da se posmatra kao investicioni proizvod. To je jedna on najvećih fudbalskih zaostavština.

„Izgradile su ga generacije igrača, reprezentacija i navijača sa svih kontinenata.

„Mundijal nije na prodaju", saopštili su iz UEFA.

Prvi put će ovaj stav biti testiran u oktobru, kada bi trebalo da bude održan plej-of Svetskog prvenstva za žene.

Infantino je dan ranije najavio da će svi nacionalni fudbalski savezi koji podrže kontroverzni plan da delimično privatizuje najveća međunarodna takmičenja dobiti po 40 miliona dolara (35 miliona evra).

FIFA planira da proširi „finansiranje razvoja fudbala" osnivanjem nove, privatne kompanije koja će doneti više od 10 milijardi dolara, ali to je izazvalo veliko nezadovoljstvo u Evropi.

Infantino je postavio rok do 19. septembra za čelnike 211 fudbalskih saveza pod okriljem FIFA da se izjasne i samo u tom uslovu će moći da dobiju inicijalnu isplatu od 20 miliona dolara, navodi se u pismu na pet strana u koje je BBC imao uvid.

Evropski nacionalni fudbalski savezi izneli su u četvrtak jedinstven stav i odbili su taj predlog.

„Jednoglasno i nedvosmisleno odbijamo predlog FIFA da prenese vlasništvo Svetskog prvenstva i drugih takmičenja privatnim investitorima", navodi se u saopštenju UEFA.

Smatraju da je „neodgovorno i ne može se opravdati" to što je FIFA u tajnosti skovala plan, „bez smislenih konsultacija" sa drugim organizacijama i savezima.

Rok koji je postavio Infantino i uslovljavanje saveza novcem ne vide kao „demokratsku odluku", već kao „strahovladu" i čin „iznude".

Teško je i zamisliti kako bi najveća fudbalska takmičenja na svetu izgledala bez evropskih reprezentacija koje su godinama najuspešnije.

Samo na minulom Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku šest od osam učesnika četvrtfinala bilo je iz Evrope, samo su Argentina i Maroko bili neevropski četvrtfinalisti.

Pobednik Mundijala bila je Španija.

Posle pisanja Fajnenšel tajmsa i Tajmsa i proračuna da bi novi planovi mogli da donesu Infantinu desetine miliona dolara, FIFA je objavila saopštenje u kojem tvrdi da će „pozvati treće strane da kupe manjinski vlasnički udeo kojim neće preuzeti kontrolu" nad novom firmom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Ukoliko taj predlog bude izglasan, grupu investitora u FFE bi trebalo da predvodi američka firma Thrive Eternal , koju je osnovao Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

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(BBC News, 07.30.2026)