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Raste broj žrtava zemljotresa u Japanu, potraga za nestalima po vrućini

Najmanje 34 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 6,8 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.

BBC News pre 54 minuta
zemljotres u japanu
Kyodo/via REUTERS
Jedan od oštećenih puteva u Japanu

Broj ljudi koji su poginuli u snažnom zemljotresu u jugozapadnom Japanu porastao je na 34, saopštile su vlasti.

Spasioci i dalje rade na pronalaženju preživelih nakon što je zemljotres magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu 28. jula, uzrokujući veliku štetu na kućama, putevima, fabrikama i energetskom sistemu.

Nekoliko ljudi je poginulo u rušenju tržnog centra, a sat vremena kasnije u istom objektu odjeknula je eksplozija.

Oko 9.000 raseljenih stanovnika smešteno je u centre za evakuaciju, a više od 30.000 domaćinstava je ostalo bez struje.

Više od 100 naknadnih potresa zabeleženo je od prvog zemljotresa, a mnogi su spavali u automobilima iz straha od daljih potresa.

Problem stvara i velika vrućina.

Temperature bi mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa u prefekturi u narednim danima, prema prognozama, a zvaničnici pozivaju preživele i spasioce da preduzmu mere predostrožnosti protiv toplotnog udara.

Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi najavio je isporuku 300 klima uređaja Kumamotu, od kojih je 150 jedinica namenjeno centrima za evakuaciju.

Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 zemljotresa godišnje.

Iako su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina ovog zemljotresa bila 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina bila 6,8 stepeni.

Pogled na razrušeni tržni centar iz vazduha
EPA

Hiroko Ogata, 75-godišnja suvlasnica restorana u gradu Jatsuširo, tek je ušla u restoran kada je sve krenulo da se trese.

„Bila sam iznenađena i uplašena. Sakrila sam se ispod stola odmah, ali je sto počeo naglo da se pomera levo-desno, zajedno sa mnom", opisuje ona za BBC.

Ceo život je provela u Jatsuširu, administrativnom centru Kumamota, prefekturi u kojoj su učestali zemljotresi, pa je znala kako da odreaguje.

U dva potresa iz 2016. je poginulo 277 ljudi, a 2.800 je povređeno, ali uprkos tome, Ogata kaže „nikad nije osetila tako veliki potres".

„Zemljotres pre 10 godina bio je ništa za ovaj. Mislila sam da umirem", kaže.

Nekoliko metara dalje od Ogate bila je Jui (to nije njeno pravo ime), koja je sedela u njenoj poslastičarnici.

„Nisam bila sigurna šta je buka od zemljotresa, a šta od eksplozija.

„Mogla sam samo da se držim za stolicu na kojoj sedim dok su snažni potresi nailazili jedan za drugim", opisuje.

zemljotres u japanu
REUTERS/Issei Kato

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.

Mapa Japana sa tačkama gde je bilo podrhtavanja tla
BBC
Mapa Japana sa tačkama gde je bilo podrhtavanja tla
BBC

'Najjači zemljotres koji sam doživeo'

Kenzo Macumoto, 73-godišnjak koji upravlja hotelom u Jacuširu, pamti brojne zemljotrese, ali ne i ovakav.

„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.

„Nisam siguran da će se region oporaviti od štete", rekao je Kanzo Macumoto, 73-godišnjak, koji upravlja hotelom u Jacuširu, za AFP.

Čiharu Hara, koja je bila na poslu kada se desio zemljotres, kaže se da se njena kancelarija „jako ljuljala s jedne na drugu stranu“.

„Plašila sam se da će se srušiti. Svi su paničili“, rekla je 35-godišnja Hara za AFP.

Urušen krov fabrike u Jatsuširu
Rodrigo Reyes Marin/EPA
Urušen krov fabrike u Jatsuširu

Posle potresa - eksplozija

Troje ljudi je poginulo, a još troje zaposlenih u prodavnici se vode kao nestali posle eksplozije u tržnom centru u Kumamotu, rekao je Akio Jošida, direktor ove poslovne zgrade.

Utvrđuje se uzrok eksplozije, a prioritet kompanije su potraga i spasavanje, dodao je.

Tržni centar je otvoren 2005, a pretrpeo je štetu u zemljotresu u Kumamotu 2016. godine.

Renoviran je u skladu sa seizmičkim standardima Japana, rekli su zvaničnici ove kompanije.

U trenutku zemljotresa u tržnom centru je bilo oko 3.000 kupaca, kao i između 1.300 i 1.500 zaposlenih, rekao je Jošida.

Kupcima je rečeno da ostanu na bezbednim lokacijama dok se potres ne smiri.

Eksplozija se dogodila posle evakuacije zgrade.

Pogledajte video: Jak zemljotres pogodio Japan, evakuacija iz tržnog centra

Pogledajte fotografije iz Japana

Žena čuči ispred srušene zgrade
Reuters
Oštećen put posle zemljotresa
Kyodo/Reuters
muškarac fotografiše srušen most posle zemljotresa
Reuters
Srušeni dimnjak u krugu fabrike posle zemljotresa
Reuters
Razlupani automobili, delovi zgrade po putu na parkingu
Reuters
Žena skuplja ruševine zgrade
Reuters
Srušena zgrada
Reuters
Radnici rasklanjaju delove kuće koji su se urušili
Reuters
Urušen tržni centar i spasioci koji stoje ispred
Reuters
urušeni delovi tržnog centra
Reuters
Srušen most, snimah iz vazduha
Reuters
invalidska kolica razbacana po ulici
EPA

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(BBC News, 07.30.2026)

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