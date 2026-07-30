Raste broj žrtava zemljotresa u Japanu, vrućina novi problem

BBC News pre 13 minuta

REUTERS/Issei Kato

Broj ljudi koji su poginuli u snažnom zemljotresu u jugozapadnom Japanu porastao je na 28, saopštile su vlasti.

Spasioci i dalje rade na pronalaženju preživelih nakon što je zemljotres magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu 28. jula, uzrokujući veliku štetu na kućama, putevima, fabrikama i energetskom sistemu.

Nekoliko ljudi je poginulo u rušenju tržnog centra, a sat vremena kasnije u istom objektu odjeknula je eksplozija.

Oko 9.000 raseljenih stanovnika smešteno je u centre za evakuaciju, a više od 30.000 domaćinstava je ostalo bez struje.

Više od 100 naknadnih potresa zabeleženo je od prvog zemljotresa, a mnogi su spavali u automobilima iz straha od daljih potresa.

Problem stvara i velika vrućina.

Temperature bi mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa u prefekturi u narednim danima, prema prognozama, a zvaničnici pozivaju preživele i spasioce da preduzmu mere predostrožnosti protiv toplotnog udara.

Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi najavio je isporuku 300 klima uređaja Kumamotu, od kojih je 150 jedinica namenjeno centrima za evakuaciju.

Japan je jedna od zemalja sveta sa najviše zemljotresa, sa oko 1.500 zemljotresa godišnje.

Iako su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina ovog zemljotresa bila 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina bila 6,8 stepeni.

EPA

Hiroko Ogata, 75-godišnja suvlasnica restorana u gradu Jatsuširo, tek je ušla u restoran kada je sve krenulo da se trese.

„Bila sam iznenađena i uplašena. Sakrila sam se ispod stola odmah, ali je sto počeo naglo da se pomera levo-desno, zajedno sa mnom", opisuje ona za BBC.

Ceo život je provela u Jatsuširu, administrativnom centru Kumamota, prefekturi u kojoj su učestali zemljotresi, pa je znala kako da odreaguje.

U dva potresa iz 2016. je poginulo 277 ljudi, a 2.800 je povređeno, ali uprkos tome, Ogata kaže „nikad nije osetila tako veliki potres".

„Zemljotres pre 10 godina bio je ništa za ovaj. Mislila sam da umirem", kaže.

Nekoliko metara dalje od Ogate bila je Jui (to nije njeno pravo ime), koja je sedela u njenoj poslastičarnici.

„Nisam bila sigurna šta je buka od zemljotresa, a šta od eksplozija.

„Mogla sam samo da se držim za stolicu na kojoj sedim dok su snažni potresi nailazili jedan za drugim", opisuje.

Rodrigo Reyes Marin/EPA Urušen krov fabrike u Jatsuširu

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.

BBC

BBC

'Najjači zemljotres koji sam doživeo'

Kenzo Macumoto, 73-godišnjak koji upravlja hotelom u Jacuširu, pamti brojne zemljotrese, ali ne i ovakav.

„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.

„Nisam siguran da će se region oporaviti od štete", rekao je Kanzo Macumoto, 73-godišnjak, koji upravlja hotelom u Jacuširu, za AFP.

Čiharu Hara, koja je bila na poslu kada se desio zemljotres, kaže se da se njena kancelarija „jako ljuljala s jedne na drugu stranu“.

„Plašila sam se da će se srušiti. Svi su paničili“, rekla je 35-godišnja Hara za AFP.

Posle potresa - eksplozija

Troje ljudi je poginulo, a još troje zaposlenih u prodavnici se vode kao nestali posle eksplozije u tržnom centru u Kumamotu, rekao je Akio Jošida, direktor ove poslovne zgrade.

Utvrđuje se uzrok eksplozije, a prioritet kompanije su potraga i spasavanje, dodao je.

Tržni centar je otvoren 2005, a pretrpeo je štetu u zemljotresu u Kumamotu 2016. godine.

Renoviran je u skladu sa seizmičkim standardima Japana, rekli su zvaničnici ove kompanije.

U trenutku zemljotresa u tržnom centru je bilo oko 3.000 kupaca, kao i između 1.300 i 1.500 zaposlenih, rekao je Jošida.

Kupcima je rečeno da ostanu na bezbednim lokacijama dok se potres ne smiri.

Eksplozija se dogodila posle evakuacije zgrade.

Pogledajte video: Jak zemljotres pogodio Japan, evakuacija iz tržnog centra

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Reuters

Kyodo/Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

EPA

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(BBC News, 07.30.2026)